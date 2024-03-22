Украина терпит глобальное поражение на линии фронта — Гагин

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Украинское командование отводит боеспособные части ВСУ вглубь страны, чтобы сохранить их на фоне успешного наступления российских войск, а на линии соприкосновения остаются в основном мобилизованные. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Кризис призывного ресурса на Украине дошел до того, что сейчас на фронте в основном именно мобилизованные, причем мобилизованные буквально еще недавно. Это совершенно необученные люди. Украинское командование пытается, конечно, сохранить какие-то боеспособные части, отводить их куда-то», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия-1».
Однако он уточнил, что боеспособных частей у ВСУ осталось не так уж и много. При этом армия России также не стоит на месте - артиллерия и ВКС наносят удары для уничтожения живой силы противника.
«На сегодня Украина терпит глобальное поражение на линии фронта, на ряде участков украинские солдаты обращаются в бегство», — заключил Гагин.
Напомним, после того, как ВС РФ взяли под контроль Авдеевку, они также освободили Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.
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