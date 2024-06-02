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Командиры боевиков ВСУ жалуются на плохую подготовку новобранцев. Об этом пишет издание The Washington Post. В материале сказано, что полевые командиры ВСУ из-за недостаточной подготовки новеньких часто тратят целые недели, чтобы обучить прибывших таким базовым навыкам, как стрельба.
Авторы статьи считают, что украинский закон, усиливающий мобилизацию, принятый весной этого года, не поможет киевскому режиму, в случае, если ВСУ будут обучать новичков, пока ВС РФ стремительно продвигаются.
Украинский закон о мобилизации действует с 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные в течение двух месяцев с момента действия закона должны обновить свои данные в военкоматах. Отмечено, что повестка будет считаться врученной, даже, если призывник лично ее не получал. Уклонистов будут лишать водительских прав.
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Никита Кротов