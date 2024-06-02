Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
На Купянском участке фронта замечено снижение применения арторудий со стороны ВСУ. Об этом сообщил офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на этом участке фронта ВСУ отдают предпочтение дронам.
Мамура объяснил, что преимущественное применение БПЛА ВСУ связано не только с их стоимостью, которая значительно ниже цены снарядов, но и с тем, что они обладают большей эффективностью в выведении из строя военных машин.
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«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет, прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сообщил собеседник издания.
Мамура объяснил, что преимущественное применение БПЛА ВСУ связано не только с их стоимостью, которая значительно ниже цены снарядов, но и с тем, что они обладают большей эффективностью в выведении из строя военных машин.
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Анастасия Хохлова