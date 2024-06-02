ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области: что известно о погибших и масштабах разрушений

Фото: Istock/Sergii Vasylchenko
ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область с использованием дронов. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко, еще несколько чиновников получили ранения. О том, что известно об атаке ВСУ на регион расскажет редакция «Радио 1».
Замглавы района Белгородской области погиб при детонации боеприпаса
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о гибели заместителя главы администрации Корочанского района – секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко. По его словам, чиновник получил несовместимые с жизнью травмы в результате детонации боеприпаса ВСУ.
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Нечипоренко и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. При каких обстоятельствах произошла трагедия, Гладков не указал.
Ранения получили также глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.
Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные граждане
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино, сообщил Гладков. Он уточнил, что пятеро граждан получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья.
В настоящее время медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
В Белгороде прогремела серия взрывов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе в 05:11 по мск. После запуска сирены прозвучала серия взрывов разной степени интенсивности. По данным издания РИА Новости, сигнал оповещения сработал в районе Харьковской горы, а во время взрывов в домах дрожали стекла.
Через некоторое время после объявления ракетной опасности Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором сообщил, что по итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход.
«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — сообщил глава региона.
В 09:38 по мск губернатор Гладков вновь сообщил об объявлении ракетной опасности.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в своем телеграм-канале.
В 09:55 ракетная опасность была отменена.
Читайте также:
BI: ВСУ столкнутся с проблемами после разрешения наносить удары по территории РФ
Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на СВО
Дезертир из ВСУ Лихачёв: Киев умышленно не регистрирует новобранцев
Анастасия Хохлова