«Как рабов»: Командиры элитной бригады ВСУ бросили своих боевиков на позициях
Командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая проходила подготовку в Великобритании, оставило боевиков на позициях, а само подразделение передислоцировало.
Об этом сообщили в российских силовых структурах РИА Новости. По их данным, украинские неонацисты более 285 дней остаются на позициях в Волчанске.
В сообщении указывается, что бригаду перевели на другое направление, а тех, кто в этот момент находился на позициях, «попросту бросили и забыли». Командиры не посчитали нужным эвакуировать личный состав и передали его в подчинение полковнику Евгению Солодаеву — командиру 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, «как крепостных крестьян или рабов».
С января 2025 года, по словам источников, «элита» безвылазно сидит на позициях, а командование 57-й бригады и не думает их менять. Собеседник подчеркнул, что 82-я бригада считается «элитной» благодаря полному курсу обучения в Великобритании и оснащённости новейшими западными образцами техники.
