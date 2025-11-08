Гладков заявил о проблемах с электричеством после атаки ВСУ
После удара ВСУ по территории Белгорода и Белгородского района возникли перебои с электроснабжением.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале, без света остаются более 20 тысяч человек. По его данным, система ПВО в субботу сбила несколько воздушных целей над регионом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Проблемы с электроэнергией отмечаются на ряде улиц в Белгороде и в части поселка Дубовое. Аварийные и оперативные службы совместно с энергетиками работают над восстановлением подачи электричества.
Ранее чиновник сообщал, что экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Курской области.
