Гладков заявил о проблемах с электричеством после атаки ВСУ

08 ноября 2025, 20:36

Гладков: после удара ВСУ в Белгороде есть проблемы с электроэнергией

После удара ВСУ по территории Белгорода и Белгородского района возникли перебои с электроснабжением.