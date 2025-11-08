ТАСС: боевики ВСУ тщетно пытаются вернуть территории под Сумами
Командование ВСУ в Сумской области безуспешно пытается вернуть под контроль утраченные территории. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.
По словам силовиков, украинские неонацисты используют все доступные средства — большое количество БПЛА и значительные силы ствольной артиллерии разных типов и калибров, однако, как утверждается, большинство орудий уничтожается расчётами FPV‑дронов «Север».
Собеседник агентства также отметил, что за сутки комплексным огнём сорвали одну попытку выдвижения штурмовой группы 225‑го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске.
