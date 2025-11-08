Боевики ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске
Украинская армия предприняла попытку атаки на одну из теплоэлектростанций в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн утром в субботу, 8 ноября.
По его словам, действия врага не увенчались успехом: ТЭЦ работает в штатном режиме, нарушений нет, на месте находятся оперативные службы.
Хинштейн также заявил, что, по его оценке, противник продолжает пытаться выводить из строя объекты гражданской инфраструктуры, особенно энергетические, но безуспешно.
Кроме того, украинские беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что поставки электроэнергии в регионе не прерывались, специалисты уточняют масштабы повреждений.
