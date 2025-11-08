08 ноября 2025, 12:22

Хинштейн: Боевики ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинская армия предприняла попытку атаки на одну из теплоэлектростанций в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн утром в субботу, 8 ноября.