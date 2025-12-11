Командиры отправляют бойцов ВСУ на передовую в летней форме
ТАСС: командиры отправляют бойцов ВСУ на передовую в летней форме
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат на передовой в летней форме из-за нехватки материального обеспечения. Об этом сообщил пленный из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослав Доля. Видеозапись его интервью доступна ТАСС.
По словам военнослужащего, старшина заявил, что не выпустит бойцов в таком обмундировании. Однако выбора у Доли и его сослуживцев не было, так как другая униформа попросту отсутствовала.
«Оснащенность второй роты - ее нет», — резюмировал пленный.Доля утверждает, что его мобилизовали сотрудники ТЦК и направили в 53-ю отдельную механизированную бригаду на должность оператора-наводчика БМП-2. Позже его перевели на передовые позиции в районе Ямполя, где он сдался в плен 25-й армии группировки «Запад».