ТАСС: командиры отправляют бойцов ВСУ на передовую в летней форме

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат на передовой в летней форме из-за нехватки материального обеспечения. Об этом сообщил пленный из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослав Доля. Видеозапись его интервью доступна ТАСС.





По словам военнослужащего, старшина заявил, что не выпустит бойцов в таком обмундировании. Однако выбора у Доли и его сослуживцев не было, так как другая униформа попросту отсутствовала.





«Оснащенность второй роты - ее нет», — резюмировал пленный.