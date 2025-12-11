11 декабря 2025, 06:29

ТАСС: рота российских БПЛА уничтожает до 200 целей в месяц

Фото: istockphoto / Victoria Kotlyarchuk

В Херсонской области рота беспилотных систем (БПС) 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидирует около 200 целей среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военнослужащий с позывным Пегас.