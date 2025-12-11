Рота российских БПЛА уничтожает до 200 целей в месяц
В Херсонской области рота беспилотных систем (БПС) 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидирует около 200 целей среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военнослужащий с позывным Пегас.
Восновном беспилотники ВС РФ поражают пункты управления БПЛА, склады с провизией, с боеприпасами, технику и живую сила противника. Боевые задачи выполняют дроны ПВХ-1, «Бумеранг», «Алеша», а также штатные боеприпасы.
Пегас выразил уверенность, что формирование нового рода войск беспилотных систем положительно повлияло на результат. По его словам, стало появляться больше специалистов, и наблюдаются стабильные поставки необходимых компонентов от Министерства обороны РФ.
