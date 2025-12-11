Достижения.рф

ВСУ запустили десятки беспилотников по Москве

Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников на подлете к Москве
Фото: istockphoto / bbsferrari

Украинские беспилотники, начиная с позднего вечера, пытаются атаковать Москву. В столичном регионе сбили 28 воздушных целей за три часа, сообщил мэр москвы Сергей Собянин в Телеграм-канале.



В области работает система ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На данный момент известно, что ни один БПЛА не долетел до цели.

Во всех столичных аэропортах ограничили прием и выпуск воздушных судов. Некоторые самолеты вынуждены кружить над соседними с Московской областью регионами в ожидани разрешения на посадку.

Кроме того, сведения об атаке беспилотников поступали из Воронежской области. Там обломки сбитого аппарата упали на промышленное предприятие, в результате чего произошел пожар.

Александр Огарёв

