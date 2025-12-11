Украинские БПЛА атаковали Ярославскую область
В Ярославле сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали около десяти глухих взрывов. Другие свидетели заявили о звуках мотора в небе, которые, как утверждается, похожи на двигатель беспилотника. Несколько часов назад губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупреждал об угрозе БПЛА и просил население укрыться в безопасных местах.
Аналогичные сообщения поступили из Великого Новгорода. В одном из районо после атаки беспилотников очевидцы заметили пожар.
Ранее в Московской области сработала система ПВО. Согласно последним данным, на подлете к столице российские военные сбили 30 беспилотников
