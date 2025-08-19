Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
Российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ на территории Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что инцидент не повлек разрушений на земле. Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе», — пояснил он.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками здание больницы и нефтеперерабатывающего завода в Волгограде, начался пожар. Предварительно, пострадавших из-за атаки и возгорания нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты, занимающиеся локализацией и тушением огня.