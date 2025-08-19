Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

19 августа 2025, 05:54

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ на территории Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Слюсарь уточнил, что инцидент не повлек разрушений на земле. Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.





«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе», — пояснил он.