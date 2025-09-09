Украинские СМИ опубликовали кадры с издевательствами над мобилизованными в учебном центре ВСУ
Украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены жёсткие методы подготовки мобилизованных в одном из учебных центров ВСУ в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах видно, как новобранцы в гражданской одежде, некоторые в шортах, ползут по грунтовой дороге в лесистой местности. Их окружают несколько военнослужащих ВСУ в форме, сопровождая действия мобилизованных грубыми окриками и даже выстрелами в воздух.
Параллельно в Сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых сотрудники украинских военкоматов насильно забирают мужчин призывного возраста в микроавтобусы, нередко применяя физическую силу и избиения.
При этом многие мужчины пытаются избежать призыва всеми возможными способами: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и избегают выхода на улицу.
Читайте также: