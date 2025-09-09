Украинские СМИ опубликовали кадры с издевательствами над мобилизованными в учебном центре ВСУ

09 сентября 2025, 12:58

В СМИ попали кадры с издевательствами над мобилизованными в учебном центре ВСУ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены жёсткие методы подготовки мобилизованных в одном из учебных центров ВСУ в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости.