Командиры ВСУ теряют связь с подразделениями после уничтожения Starlink
Командир российского взвода ударных БПЛА с позывным «Белуга» заявил, что после поражения терминалов Starlink украинские подразделения на отдельных позициях теряют связь с руководством. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, спутниковые станции порой остаются для военнослужащих ВСУ единственным каналом общения с командованием. Без него офицеры не могут оперативно передавать приказы и координировать действия личного состава.
«Белуга» отметил, что разрыв коммуникации приводит к дезорганизации украинских формирований и отражается на их боеспособности в Харьковской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Российские войска продолжают планомерно воздействовать на логистику и систему управления украинских подразделений сразу на нескольких ключевых направлениях. Основными целями остаются портовые объекты, места размещения ударных беспилотников, а также маршруты снабжения и переброски резервов ВСУ.
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