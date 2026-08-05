Командиры ВСУ теряют связь с подразделениями после уничтожения Starlink

05 августа 2026, 07:49

Фото: iStock/olegda88

Командир российского взвода ударных БПЛА с позывным «Белуга» заявил, что после поражения терминалов Starlink украинские подразделения на отдельных позициях теряют связь с руководством. Об этом пишет РИА Новости.