Лайма Вайкуле снизила цену на особняк в Лиелупе до €4,8 млн

05 августа 2026, 09:03

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Певица Лайма Вайкуле выставила на продажу особняк в латвийском районе Лиелупе за €4,8 млн и готова предоставить покупателю скидку до €800 тыс. Об этом сообщает Mash.