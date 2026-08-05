Лайма Вайкуле снизила цену на особняк в Лиелупе до €4,8 млн
Певица Лайма Вайкуле выставила на продажу особняк в латвийском районе Лиелупе за €4,8 млн и готова предоставить покупателю скидку до €800 тыс. Об этом сообщает Mash.
Дом площадью около 500 кв. м певица продаёт с начала 2010-х. Первоначально за объект просили €5 млн, сейчас итоговую сумму готовы обсуждать на уровне €4 млн при быстрой сделке. При этом потенциальному владельцу придётся ждать освобождения жилья больше месяца.
В особняке есть бассейн, панорамный зал, большая гостиная и пианино. Интерьер дополняет мебель из натуральных материалов, а на территории расположены статуи, цветники и ухоженный сад.
Риелторы, по информации канала, отбирают покупателей без российского гражданства, включая людей с двойным паспортом. Клиентам предлагают избегать политических высказываний. Для граждан России владельцы готовы сделать исключение, однако стоимость сделки в таком случае вырастет на €1 млн.
Лайма Вайкуле относится к числу первых посланников прозападного стиля на советской эстраде и в подаче музыкального материала, и в манере одеваться. Глубокий голос, акцент, отточенные движения, «кабаре в окружении монументальных статуй» — в середине 80-х это было «не то», не так, как принято и разрешено. Певица и сейчас может удивить экстравагантным появлением на сцене. Над прибалтийской звездой не властны время и критика. После начала СВО она публично осудила действия России и высказывалась в поддержку ВСУ.
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