ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву
Российские войска нанесли по Киеву и области один из наиболее масштабных ракетных ударов за последнее время. Telegram-канал SHOT сообщает, что использовали не менее 35 ракет «Искандер» и «Циркон», а также несколько десятков беспилотников «Герань».
Огонь охватил складские площадки интернет-магазина «Розетка», компаний Raben Group, «Фоззи» и «Эпицентр» в Броварах. Под Киевом, как утверждается, разрушен логистический объект «Новой Почты». В Борщаговке под удар попали складские помещения сети «Новус».
SHOT пишет об уничтожении транспортно-логистического комплекса «Чайка». Жители района сообщили о повторных взрывах, которые могли указывать на детонацию. Спутниковая система NASA зафиксировала крупные очаги возгорания в промышленной зоне на востоке Киева. Среди целей могли находиться предприятия, связанные с военной сферой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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