ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву

05 августа 2026, 07:32

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска нанесли по Киеву и области один из наиболее масштабных ракетных ударов за последнее время. Telegram-канал SHOT сообщает, что использовали не менее 35 ракет «Искандер» и «Циркон», а также несколько десятков беспилотников «Герань».