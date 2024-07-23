Стало известно число украинцев, которые готовы уступить территорию страны

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Киевский институт социологических исследований провел опрос и выяснил, что за год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий. Об этом информирует РИА Новости.
Исследование проводилось с 16 по 22 мая 2024 года и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. Были опрошены группы из 1067 и 2008 респондентов в возрасте от 18 лет.
Сообщается, что с мая 2022 года по май 2023 года 87% украинцев выступали против каких-либо уступок. С 2023 года начал прослеживаться рост тех, кто готов к территориальным уступкам. В мае 2024 года готовность выросла до 32%.
Ранее специалисты Киевского института социологии выяснили, что половина опрошенных украинцев считают, что президент Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Из них 50% считают, что Зеленский не справился из-за коррумпированности окружения.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Сообщается, что с мая 2022 года по май 2023 года 87% украинцев выступали против каких-либо уступок. С 2023 года начал прослеживаться рост тех, кто готов к территориальным уступкам. В мае 2024 года готовность выросла до 32%.
Ранее специалисты Киевского института социологии выяснили, что половина опрошенных украинцев считают, что президент Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Из них 50% считают, что Зеленский не справился из-за коррумпированности окружения.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова