«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России

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Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с «Радио 1» отметил, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ были замечены и ранее, более того – есть те, которые находятся в плену у России.
Он добавил, что, возможно, на Украине в ближайшее время женщины с военными специальностями будут призываться в соответствие с законом о мобилизации.
По его словам, исторический опыт показывает, что мужчины и женщины могут на равных оказаться на поле бое и занимать одинаковые позиции.
Он напомнил, что в советской и российской традициях женщины тоже привлекались, но в основном на добровольной основе и в отраслях, где могли использоваться «женские таланты»: в системе военной медицины, в системе организации специальной и проводной связи, в системе бытового обслуживания
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«Отдельные случаи уже были. Не так давно российские военнослужащие помогли военной пленной женщине из рядов ВСУ, которая получила ранение и была своими брошена. Наши ее эвакуировали, оказали медицинскую помощь. Еще были моменты, когда к российским войскам попадали в плен украинские женщины-военнослужащие. И определенное количество женщин военнослужащих Украины сейчас находится в плену России», — сказал эксперт.
Он добавил, что, возможно, на Украине в ближайшее время женщины с военными специальностями будут призываться в соответствие с законом о мобилизации.
«Массовое использование женщин ВСУ может свидетельствовать о том, что это стало тенденцией последней войны, что объем призывного контингента уменьшился, и украинское командование вынуждено прикрывать недостатки комплектования за счёт широкого привлечения женщин. Вполне возможно, что какие-то категории женщин военных специальностей будут в ближайшее время призываться в соответствии с законом о мобилизации», — отметил генерал-майор.
По его словам, исторический опыт показывает, что мужчины и женщины могут на равных оказаться на поле бое и занимать одинаковые позиции.
«В разных странах мира существуют свои исторические традиции привлечения женщин к военной службе. Наиболее классическим образцом этого является армия Израиля. Там девушки служат наравне с мужчинами, осваивают такие же военные специальности: снайпер, артиллерист и так далее. В большинстве армий стран НАТО уже не одно десятилетие назад был введен принцип гендерного равенства, в соответствии с которым женщины имеют право служить в вооруженных силах, как и мужчины», — рассказал Владимир Ворожцов.
Он напомнил, что в советской и российской традициях женщины тоже привлекались, но в основном на добровольной основе и в отраслях, где могли использоваться «женские таланты»: в системе военной медицины, в системе организации специальной и проводной связи, в системе бытового обслуживания
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Анастасия Бондарева