28 августа 2025, 09:15

Фото: iStock/Irina Piskova

В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной бригады был ликвидирован подполковник Вооруженных сил Украины Виктор Олейник, 1968 года рождения, уроженец города Затока Одесской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.





По данным источника, Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и ранее служил на должности заместителя командира по тылу и снабжению 110 бригады ВСУ. В сообщении отмечается, что это уже третий раз, когда 110 отдельная механизированная бригада выводится с сумского направления для восполнения потерь. Представитель силовых структур подчеркнул, что бригада несла тяжелые потери в предыдущих боях, включая сражения в Авдеевке и Великой Новоселовке, однако не смогла удержать эти населенные пункты. В настоящее время бригада продолжает выводиться в тыловые районы для восстановления боеспособности.





«Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и какое-то время чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне. Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев — остается неясным. Предположительно, Олейник проходил службу на должности зампотыла (заместителя командира по тылу и снабжению — ред.) 110 бригады ВСУ», — сказал представитель силовых структур.