Командование 158-й бригады ВСУ раздает солдат на доукомплектование штурмов
Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ активно доукомплектовывает штурмовые группы, пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, личный состав направляют на «мясные» атаки, игнорируя значительные потери. На покровском направлении командующий штурмовыми войсками ВСУ получил 3-й механизированный батальон.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
