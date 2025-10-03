ВСУ перебросили наемников на Хатненский участок из-за низкой мотивации солдат
На хатненском участке фронта в Харьковской области украинские силы перебрасывают большое количество латиноамериканских наемников, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников», — рассказали в российских силовых структурах.
Минобороны РФ утверждает, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», российские военные продолжают уничтожать их по всей Украине.