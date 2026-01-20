Российские военные используют новые БПЛА в зоне СВО
Российские военные начали применять дроны «ОсА Окта» в зоне СВО
Партия грузовых FPV-дронов «ОсА Окта» прибыла на фронт для помощи российским военнослужащим на трёх направлениях спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.
Основной функцией беспилотника является доставка различных предметов, необходимых бойцам на линии соприкосновения. Грузоподъёмность «ОсА Окта» составляет 10 кг.
«Аппарат применяется для доставки бойцам в труднодоступные зоны таких грузов как боекомплект, одежда, медикаменты, провизия и т. д. "ОсА Окта" успешно используется на донецком, луганском и белгородском направлениях спецоперации», — рассказали в компании.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.