Российские силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

20 января 2026, 07:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 19 на 20 января. Они перехватили 32 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.