Военный эксперт Марочко: ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя и Купянска
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросили сотни тел погибших сослуживцев на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит ТАСС.
Марочко объяснил, что такая ситуация наблюдается в районах Гуляйполя (Запорожская область), Купянска (Харьковская область), Красного Лимана (ДНР) и около Юнаковки (Сумская область).
«Слава Богу, еще минусовые температуры и нет зловонного запаха, но когда придет весна — будет очень и очень, конечно, сложно в экологическом и эпидемиологическом плане», — отметил он.Военный эксперт уверен, что командование ВСУ не производит эвакуацию тел, чтобы избежать последующих выплат семьям погибших. Более того, подобная тактика позволяет украинским властям скрывать реальные масштабы потерь.
«Многих солдат (ВСУ), кого они знают, что мы ликвидировали, они записывают либо в без вести пропавших, либо вообще в СОЧи (самовольное оставление части)», — добавил Марочко.