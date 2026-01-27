Военный эксперт раскрыл, что ВСУ бросили сотни тел погибших сослуживцев в зоне СВО

27 января 2026, 03:37

Военный эксперт Марочко: ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя и Купянска

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросили сотни тел погибших сослуживцев на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит ТАСС.





Марочко объяснил, что такая ситуация наблюдается в районах Гуляйполя (Запорожская область), Купянска (Харьковская область), Красного Лимана (ДНР) и около Юнаковки (Сумская область).





«Слава Богу, еще минусовые температуры и нет зловонного запаха, но когда придет весна — будет очень и очень, конечно, сложно в экологическом и эпидемиологическом плане», — отметил он.

«Многих солдат (ВСУ), кого они знают, что мы ликвидировали, они записывают либо в без вести пропавших, либо вообще в СОЧи (самовольное оставление части)», — добавил Марочко.