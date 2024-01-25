Командование ВСУ бросило на штурм двух операторов БПЛА, оба погибли

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Командование ВСУ отправило на штурм российских позиций двух опытных операторов БПЛА, выдав им автоматы. Оба погибли. Об этом заявил главный редактор «Цензор нет» Юрий Бутусов.
Он пояснил, что задание заключалось в том, чтобы отбить покинутый ранее наблюдательный пункт, который полностью разрушила армия России артиллерийскими ударами.
Он отметил, что такие истории не являются редкостью. Довольно часто операторов дронов отправляют на штурм российских позиций.
Бутусов считает, что украинских военных необходимо защитить от некомпетентных командиров и призвал главкома ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на эту проблему, отметив его в публикации. При этом Залужный поставил «++» в комментариях к посту.
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«В результате запрета бойцам уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена», - написал Бутусов в своем Facebook*.
Бутусов считает, что украинских военных необходимо защитить от некомпетентных командиров и призвал главкома ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на эту проблему, отметив его в публикации. При этом Залужный поставил «++» в комментариях к посту.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Элина Позднякова