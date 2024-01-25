Российские венные улучшили положение на Донецком направлении

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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Им удалось улучшить свои позиции, сообщает Минобороны.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — сообщает сводка министерства.ВС РФ отбили три атаки в районе Клещеевки и нанесли удар по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным. Противник потерял 310 военнослужащих, 4 танка, 4 броневика, а также лишился 7 автомобилей.
Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой». Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.
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