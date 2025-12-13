Командование ВСУ бросило на штурм Купянска тысячи бывших заключенных

13 декабря 2025, 13:09

Mash: командование ВСУ бросило на штурм Купянска до 4000 бывших заключенных

Фото: iStock/Michele Ursi

Командование ВСУ перебросило на штурм Купянска в Харьковской области до четырех тысяч бывших заключенных. Об этом пишет Telegram-канал Mash.