Командование ВСУ бросило на штурм Купянска тысячи бывших заключенных
Командование ВСУ перебросило на штурм Купянска в Харьковской области до четырех тысяч бывших заключенных. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Вооруженные тяжелой техникой заключенные предпринимают попытки прорвать линию обороны российских войск на западных окраинах города. Штурм Купянска осуществляют подразделения 3-й механизированной бригады, а также бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины.
Российские военные сообщают, что в штурмовые бригады набирают осужденных для выполнения задач, с которых зачастую не возвращаются. По данным Mash, аналогичная схема уже применялась ВСУ при высадке в районе Красноармейска. Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию.
