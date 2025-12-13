На Западе сообщили о провокациях в отношении РФ после мира на Украине
Страны Евросоюза не перестанут провоцировать Россию после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель портала Steigan Андреа Жок.
По его мнению, после установления мира на Украине возникнет долгосрочный структурный альянс между украинскими ультранационалистическими группировками и европейским милитаризмом.
Жок отметил, что Европа может продолжать провоцировать Россию, используя украинские парамилитарные формирования. При этом Европейский союз останется в безопасности, так как он будет «изолирован от последствий», заключил обозреватель.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
