Под Волчанском ВС РФ ликвидировали подразделение наемников из Колумбии
Группировка «Север» ВС РФ ликвидировала под Волчанском Харьковской области подразделение наемников из Колумбии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В процессе освобождения Волчанска российские военные столкнулись с сопротивлением не только бригад ВСУ, но и подразделений иностранных наемников из Латинской Америки, сообщил источник агентства. Колумбийская сторона не стала забирать тела погибших, вероятно, из-за того, что у них не оказалось родственников на родине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: