Под Волчанском ВС РФ ликвидировали подразделение наемников из Колумбии

13 декабря 2025, 10:40

ТАСС: под Волчанском ВС РФ разбили подразделение наемников из Колумбии

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка «Север» ВС РФ ликвидировала под Волчанском Харьковской области подразделение наемников из Колумбии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.