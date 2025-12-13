Достижения.рф

Под Волчанском ВС РФ ликвидировали подразделение наемников из Колумбии

ТАСС: под Волчанском ВС РФ разбили подразделение наемников из Колумбии
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка «Север» ВС РФ ликвидировала под Волчанском Харьковской области подразделение наемников из Колумбии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



В процессе освобождения Волчанска российские военные столкнулись с сопротивлением не только бригад ВСУ, но и подразделений иностранных наемников из Латинской Америки, сообщил источник агентства. Колумбийская сторона не стала забирать тела погибших, вероятно, из-за того, что у них не оказалось родственников на родине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

