ПВО России перехватила 147 украинских беспилотников за одну ночь

17 июня 2025, 07:25

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 16 на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 147 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.