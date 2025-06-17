ПВО России перехватила 147 украинских беспилотников за одну ночь
В ночь с 16 на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 147 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Перехваты произошли в период с 23:30 мск до 7:00 мск и затронули территории Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей, а также Московский регион.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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