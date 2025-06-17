Стало известно, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие
Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Украина так долго ожидала, обойдутся Владимиру Зеленскому в значительные суммы. Об этом информирует Wall Street Journal.
Издание отмечает, что это дорогое и востребованное оружие, на получение которого Киев настаивал на протяжении нескольких лет.
Стоимость одного заряда для систем Patriot может достигать миллионов долларов, что создает дополнительные финансовые нагрузки для Украины. В настоящее время страна располагает ограниченным количеством этих комплексов, а США не спешат с увеличением поставок вооружения, включая средства противовоздушной обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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