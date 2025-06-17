Стало известно, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие

17 июня 2025, 09:16

WSJ: один заряд из ЗРК Patriot обойдется Зеленскому в миллионы долларов

Фото: iStock/Alex Kochev

Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Украина так долго ожидала, обойдутся Владимиру Зеленскому в значительные суммы. Об этом информирует Wall Street Journal.