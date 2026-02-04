Командование ВСУ не дает родственникам погибших документы о смерти
Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается признавать своих военнослужащих погибшими. Об этом пишет РИА Новости.
Это происходит даже при наличии свидетелей и тел. Родственникам не выдают документы, необходимые для подтверждения смерти, ссылаясь на отсутствие теста ДНК. Ситуация вызывает недовольство среди близких солдат. В силовых структурах сообщают, что такая практика затрудняет процесс получения компенсаций и других социальных выплат.
