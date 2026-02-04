«Сдержал свое слово»: Трамп высказался о согласии РФ на неделю остановить удары по Киеву
Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине до 1 февраля
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово, временно приостановив удары по Украине. Его слова передает ТАСС.
Трамп отметил, что пауза, длившаяся около недели, имела большое значение. Особенно — учитывая сложившуюся ситуацию на Украине.
Трамп заявил, что у него состоялся разговор с Путиным
«Это длилось от воскресенья до воскресенья. Это много — одна неделя. И мы согласимся на все, потому что там (на Украине) действительно, действительно холодно», — уточнил американский лидер.Ранее пресс-служба Кремля подтверждала, что Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой приостановить удары по Киеву и некоторым другим украинским городам до 1 февраля. Эта пауза должна была обеспечить благоприятные условия для проведения переговорного процесса в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля силы РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины с применением более сотни ударных БПЛА и десятков крылатых ракет. Воздушная тревога звучала на большей части территории страны