«Сдержал свое слово»: Трамп высказался о согласии РФ на неделю остановить удары по Киеву

04 февраля 2026, 02:46

Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине до 1 февраля

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово, временно приостановив удары по Украине. Его слова передает ТАСС.





Трамп отметил, что пауза, длившаяся около недели, имела большое значение. Особенно — учитывая сложившуюся ситуацию на Украине.





«Это длилось от воскресенья до воскресенья. Это много — одна неделя. И мы согласимся на все, потому что там (на Украине) действительно, действительно холодно», — уточнил американский лидер.