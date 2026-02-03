«Срывают переговоры»: В ГД оценили слова Рютте о войсках НАТО на Украине
Депутат Чепа: слова Рютте о войсках НАТО на Украине срывают переговоры
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о планах разместить войска альянса на Украине сразу после подписания мирного урегулирования между конфликтующими сторонами срывает переговорный процесс. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, Рютте заявил, что сразу после заключения мирного соглашения с Россией на Украине разместят ВС тех стран НАТО, которые согласятся.
«Подобные заявления очень негативно влияют на ход переговоров между Украиной и Россией и угрожают успешности предстоящей встречи в ОАЭ. В свете таких обещаний от НАТО будущее мирное соглашение может быть крайне непрочным», — сказал Чепа «Газете.Ru».
Он подчеркнул, что Москва не позволит включить пункты о присутствии войск НАТО на Украине в мирный план, поскольку именно стремление альянса приблизиться к границам России стало одной из причин начала СВО.
В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений и кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что Рютте продолжает кормить украинцев ложными надеждами, формируя в их головах искажённую картину реальности.
«Генсек НАТО должен отдавать себе отчёт в том, что его громкое заявление, сделанное накануне очередного раунда переговоров в Абу-Даби, перечёркивает все миротворческие усилия Трампа. Скорее всего, Рютте целенаправленно пошёл на эту провокацию, дабы затянуть вооруженную фазу конфликта», — сказал эксперт.
По словам Фельдмана, Рютте понимает, что Россия будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока Киев и его покровители не откажутся от идеи о размещении военных Запада на Украине.