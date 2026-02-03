«Срывают переговоры»: В ГД оценили слова Рютте о войсках НАТО на Украине

03 февраля 2026, 16:56

Депутат Чепа: слова Рютте о войсках НАТО на Украине срывают переговоры

Фото: iStock/Michele Ursi

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о планах разместить войска альянса на Украине сразу после подписания мирного урегулирования между конфликтующими сторонами срывает переговорный процесс. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Напомним, Рютте заявил, что сразу после заключения мирного соглашения с Россией на Украине разместят ВС тех стран НАТО, которые согласятся.





«Подобные заявления очень негативно влияют на ход переговоров между Украиной и Россией и угрожают успешности предстоящей встречи в ОАЭ. В свете таких обещаний от НАТО будущее мирное соглашение может быть крайне непрочным», — сказал Чепа «Газете.Ru».

«Генсек НАТО должен отдавать себе отчёт в том, что его громкое заявление, сделанное накануне очередного раунда переговоров в Абу-Даби, перечёркивает все миротворческие усилия Трампа. Скорее всего, Рютте целенаправленно пошёл на эту провокацию, дабы затянуть вооруженную фазу конфликта», — сказал эксперт.