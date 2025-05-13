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Пленный: командование ВСУ отправляет на штурм позиций ВС РФ слепых и больных

Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ бросают на штурм позиций ВС РФ пенсионеров и больных солдат. Об этом рассказал бывший украинский военнопленный Максим Волошин, возвращенный на родину в мае 2025 года в рамках обмена.
По словам Волошина, его насильно мобилизовали 21 октября 2024 года по пути на работу.

В январе 2025 года украинское командование отправило его на штурм российских позиций с пенсионерами, один из которых был слепым.

«Я выходил с дедом слепым. Со мной пара дедов была и двое нормальных. Все побратимы были "задвухсочены"», — рассказал Волошин в беседе с RT.

Сам он пытался найти своих, но случайно вышел на позиции ВС РФ, где его взяли в плен. Возвращаться в армию мужчина больше не хочет, и говорит, что лучше сядет в тюрьму. 6 мая текущего года его отправили на родину в рамках обмена пленными.

Другой пленный боевик ВСУ Николай рассказал «Известиям», что сослуживцы сбежали и бросили его одного.

«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — вспомнил украинец.

Он добавил, что находился на позиции около двух дней, после чего сдался в плен бойцам ВС РФ.

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Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 20:25

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский указал на важность совместной с Европой работы ради достижения долгосрочного обеспечения безопасности.

Также он подчеркнул о намерении оставаться в постоянном контакте с США.

Напомним, что накануне российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной, прерванные в 2022 году. Встреча назначена на четверг, 15 мая, в Стамбуле. Она состоится без предварительных условий.

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«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий
12-летняя дочь певца Владимира Левкина планирует выступать в неспокойном месте
12 мая 2025, 16:29

Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

12-летняя дочь покойного певца Владимира Левкина Ника планирует с мамой выступить в зоне военных действий. Об этом заявила вдова артиста Маруся Левкина в беседе с mk.ru.
Певица пришла на светское мероприятие без наследницы. Оказалось, что у девочки очень плотный творческий график. Помимо прочего, дочь экс-участника группы «На-На» хочет с мамой выступить в опасном месте — несмотря ни на что семья не будет отказываться от предложения.

«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: «А там разве не стреляют?» Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: «Не поедешь, страшно?» А она ответила: «Ты что! Поеду, конечно»», — раскрыла Маруся детали разговора с дочерью.

Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.

«И это все не для каких-то денег или «звёздочек на погоны», просто так жил папа», — рассказала певица.

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Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина
Политолог Мезюхо: Путин дал возможность Трампу поставить Зеленского на место
12 мая 2025, 16:05

Фото: iStock/sb2010

Российский лидер Владимир Путин дал возможность американскому президенту Дональду Трампу поставить на место Владимира Зеленского. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.

«Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза. Кроме того, своей инициативой Владимир Путин дал возможность Трампу поставить на место Зеленского. И, судя по заявлениям Владимира Зеленского, эта стратегия Путина удалась», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что сначала Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня для встречи в Стамбуле, однако позже все-таки согласился на встречу 15 мая.

По словам политолога, ни один конфликт не может закончиться без переговоров между враждующими сторонами. Мезюхо подчеркнул, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, если действительно хочет мира.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT пояснил, что предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной указывает на истинное стремление Москвы к миру.

«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — напомнил Джабаров.

Он также выразил мнение, что подобное предложение российского лидера стало приятной новостью для Трампа.

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«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
Политолог Светов: Украина требует от России невыполнимые условия
12 мая 2025, 15:10

Фото: iStock/3dmitry

Российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле 15 мая. Ранее с такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Зеленский решил сыграть шоу.

«Господин Зеленский, наблюдая за тем, что происходило 9−10 мая в Москве, локти себе кусал от зависти, что встреча такого уровня, весь мир смотрит, а его там нет. И теперь, он решил сыграть в шоу, мол, Путин приедет к нему на встречу в Турции. Полагаю, этого не будет», — сказал он.

По словам эксперта, прекратить огонь — объективно невыполнимые условия, доказательством этому являются неоднократные нарушения Украиной всяческих договоренностей.

«Их не волнует реальное перемирие. Они не хотят окончания войны на Украине. Им все время кажется, они загоняют Россию в угол. Они требуют от России согласиться на перемирие, а дальше начнется поток обвинений, что Россия это нарушает. И так будет в это же время», — объяснил политолог.

Он предположил, что на переговоры в Турцию поедет кто-то из МИДа и сможет жестко и твердо отстоять интересы России.

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#зеленский
#путин
#переговоры
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Служба по контракту 2025: В какие подразделения могут распределить на службу, какие льготы и выплаты положены в Подмосковье
12 мая 2025, 14:50

Фото: iStock/3dmitry

Заключение контракта с Министерством обороны на службу в зоне специальной военной операции представляет собой важный шаг для многих граждан, желающих внести свой вклад в защиту страны. В материале «Радио 1» основные преимущества такого решения.

Специальности и заработная плата


Одним из ключевых плюсов службы по контракту является наличие социальных гарантий. Служащие получают стабильную заработную плату, которая обычно выше, чем у гражданских работников. Кроме того, военнослужащим гарантируется медицинское обслуживание и другие льготы, что создает определенный уровень финансовой и социальной стабильности.

Гражданам, проживающим в Московской области, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации предоставляется единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей.

Бойцы, которые участвуют в боевых действиях в районе специальной военной операции, получают денежное вознаграждение в размере от 204 000 рублей ежемесячно.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 000 рублей за захват или уничтожение военной техники и вооружения противника, а также за каждый пройденный километр в составе штурмовых групп.

Служба по контракту предусматривает широкий спектр направлений работы, в том числе с учетом уже имеющихся у гражданина навыков.

Список ключевых подразделений, в которые может быть распределён контрактник:

  • Мотострелковые части: основная пехота, которая находится на передовой.
  • Танковые войска: управление танками и участие в тактических манёврах.
  • Артиллерийские расчёты: работа с огневыми системами, настройка и использование артиллерийских установок и ракетных комплексов.
  • Инженерно-технические подразделения: строительство укреплений, разминирование и восстановление инфраструктуры.
  • Связисты: обеспечение оперативной связи между подразделениями, что крайне важно в боевых условиях.
  • Медицинские части: оказание экстренной помощи, эвакуация раненых и организация медицинского сопровождения.
  • Тыловые части: обеспечение войск всем необходимым — от продуктов питания до боеприпасов и технической поддержки.

Если у человека есть особые умения (например, опыт работы с определённой техникой или медицинское образование), то шансы на то, что его отправят служить в соответствующие войска, увеличиваются.


Денежные компенсации при ранении


В случае получения ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может рассчитывать на выплату до четырёх миллионов рублей.

Сумма компенсации зависит от степени тяжести ранения. За лёгкое ранение полагается выплата от 100 тысяч рублей, за тяжёлое — до трёх миллионов. В случае ранения, которое привело к инвалидности, предусмотрена выплата в размере четырёх миллионов рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер варьируется от 82 до 327 тысяч рублей.


Льготы для участников СВО


  • Доплата к пенсии, которая ежегодно индексируется и составляет примерно 4000 рублей.
  • Компенсация в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, а также найма социального жилья.
  • Возможность пользоваться услугами ведомственных поликлиник, к которым были прикреплены во время службы.
  • Предоставление протезов, за исключением зубных, хотя в некоторых регионах они также предоставляются.
  • При работе на гражданских должностях предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 35 дней без сохранения заработной платы.
  • Спортивные и культурные организации, включая частные, предоставляют услуги ветеранам боевых действий без очереди.

Льготы для семей военнослужащих


  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

Выплаты в случае гибели служащего


В случае трагической потери военнослужащего его семье полагается единовременная компенсация в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.


Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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