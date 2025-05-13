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ВСУ бросают на штурм позиций ВС РФ пенсионеров и больных солдат. Об этом рассказал бывший украинский военнопленный Максим Волошин, возвращенный на родину в мае 2025 года в рамках обмена.
По словам Волошина, его насильно мобилизовали 21 октября 2024 года по пути на работу.
В январе 2025 года украинское командование отправило его на штурм российских позиций с пенсионерами, один из которых был слепым.
Сам он пытался найти своих, но случайно вышел на позиции ВС РФ, где его взяли в плен. Возвращаться в армию мужчина больше не хочет, и говорит, что лучше сядет в тюрьму. 6 мая текущего года его отправили на родину в рамках обмена пленными.
Другой пленный боевик ВСУ Николай рассказал «Известиям», что сослуживцы сбежали и бросили его одного.
Он добавил, что находился на позиции около двух дней, после чего сдался в плен бойцам ВС РФ.
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В январе 2025 года украинское командование отправило его на штурм российских позиций с пенсионерами, один из которых был слепым.
«Я выходил с дедом слепым. Со мной пара дедов была и двое нормальных. Все побратимы были "задвухсочены"», — рассказал Волошин в беседе с RT.
Сам он пытался найти своих, но случайно вышел на позиции ВС РФ, где его взяли в плен. Возвращаться в армию мужчина больше не хочет, и говорит, что лучше сядет в тюрьму. 6 мая текущего года его отправили на родину в рамках обмена пленными.
Другой пленный боевик ВСУ Николай рассказал «Известиям», что сослуживцы сбежали и бросили его одного.
«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — вспомнил украинец.
Он добавил, что находился на позиции около двух дней, после чего сдался в плен бойцам ВС РФ.
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Элина Позднякова