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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино ВСУ дважды пытались пересечь российскую границу. В результате комплексного огневого удара ВС РФ уничтожена большая часть личного состава штурмовой группы 225 ошп ВСУ, прорыва госграницы не допущено.
На Сумском направлении российские военные продолжают наступление на территории Украины, освобождая от противника лесные массивы вблизи границы. Отмечается значительное продвижение в районе села Беловоды. Общее продвижение российской армии на Сумском направлении составило порядка одного километра.
На участке фронта в районе Волчанска отважные бойцы штурмовых подразделений успешно атаковали позиции противника в лесных зонах и освободили от него часть городской территории. В ходе массированной атаки было ликвидировано шесть отрядов противника вместе с военной техникой.
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Покровское направление
Российские военные подошли к границе Алексеевки. В окрестностях Котляровки и Орехово идут интенсивные боестолкновения. К северу от реки Солёная российские бронетанковые подразделения продвинулись на 1,5 километра и закрепились в Новоалександровке.
К югу от Новоалександровки российские войска ликвидировали «выступ», освободив территорию площадью 9 квадратных километров. По последним данным, наступление продолжилось в западном направлении, в сторону границы Днепропетровской области.
Краснолиманское направление
В районе Торского российские военные продолжают наступление в южном направлении. Несмотря на то, что ВСУ пытаются контратаковать, наши войска успешно продвигаются в районах Колодезей, Липового и Редкодуба.
В окрестностях Макеевки ВС РФ взяли под контроль лесной массив Загинов. Благодаря продвижению в районе Нововодяного удалось выровнять линию фронта вдоль западного берега реки Жеребец. Войска продолжают наступление в направлении реки Оскола.
Боестолкновения идут в районе населённых пунктов Липовое, Новомихайловка, а также западнее Макеевки в направлении Грековки и севернее Макеевки.
Харьковское направление
Российские военные укрепляют позиции после недавнего успеха в районе Волчанских хуторов и села Тихое. Штурмовые отряды Вс РФ получают поддержку спецназа «Анвар», который с помощью дронов с оптическими волокнами уничтожает огневые точки и укрепления ВСУ. Наступление российских военных в этом районе представляет опасность для украинских позиций в Харьковской области.
Запорожское направление
На участке фронта в Запорожской области российские войска добились значительных результатов. За минувшие сутки ликвидировано пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
К югу от Гуляйполя сорвана передислокация украинских военных, а в окрестностях Малиновки были обнаружены и ликвидированы военные машины и тяжёлые беспилотные летательные аппараты типа «Баба Яга». Тем не менее, противник продолжает обстреливать Энергодар, создавая опасность для инфраструктуры региона.
Угледарское направление
К востоку от населённого пункта Шевченко была ликвидирована группа украинских военнослужащих, которая пыталась атаковать позиции ВС РФ. Продолжаются ожесточенные бои за село Богатырь, которое на треть уже занято российскими войсками.
Этот населённый пункт имеет большое значение для логистической системы ВСУ. Его взятие под контроль может обеспечить доступ к Павлограду и Запорожью — важным стратегическим городам, находящимся в шести километрах от границы с Днепропетровской областью.
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Елена Генералова