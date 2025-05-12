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Бои за село Богатырь и развитие наступления ВС РФ на Краснолиманском направлении: последние новости СВО на 12 мая

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино ВСУ дважды пытались пересечь российскую границу. В результате комплексного огневого удара ВС РФ уничтожена большая часть личного состава штурмовой группы 225 ошп ВСУ, прорыва госграницы не допущено.

На Сумском направлении российские военные продолжают наступление на территории Украины, освобождая от противника лесные массивы вблизи границы. Отмечается значительное продвижение в районе села Беловоды. Общее продвижение российской армии на Сумском направлении составило порядка одного километра.

На участке фронта в районе Волчанска отважные бойцы штурмовых подразделений успешно атаковали позиции противника в лесных зонах и освободили от него часть городской территории. В ходе массированной атаки было ликвидировано шесть отрядов противника вместе с военной техникой.


ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области

Покровское направление


Российские военные подошли к границе Алексеевки. В окрестностях Котляровки и Орехово идут интенсивные боестолкновения. К северу от реки Солёная российские бронетанковые подразделения продвинулись на 1,5 километра и закрепились в Новоалександровке.

К югу от Новоалександровки российские войска ликвидировали «выступ», освободив территорию площадью 9 квадратных километров. По последним данным, наступление продолжилось в западном направлении, в сторону границы Днепропетровской области.


Краснолиманское направление


В районе Торского российские военные продолжают наступление в южном направлении. Несмотря на то, что ВСУ пытаются контратаковать, наши войска успешно продвигаются в районах Колодезей, Липового и Редкодуба.

В окрестностях Макеевки ВС РФ взяли под контроль лесной массив Загинов. Благодаря продвижению в районе Нововодяного удалось выровнять линию фронта вдоль западного берега реки Жеребец. Войска продолжают наступление в направлении реки Оскола.

Боестолкновения идут в районе населённых пунктов Липовое, Новомихайловка, а также западнее Макеевки в направлении Грековки и севернее Макеевки.


Харьковское направление


Российские военные укрепляют позиции после недавнего успеха в районе Волчанских хуторов и села Тихое. Штурмовые отряды Вс РФ получают поддержку спецназа «Анвар», который с помощью дронов с оптическими волокнами уничтожает огневые точки и укрепления ВСУ. Наступление российских военных в этом районе представляет опасность для украинских позиций в Харьковской области.


Запорожское направление


На участке фронта в Запорожской области российские войска добились значительных результатов. За минувшие сутки ликвидировано пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

К югу от Гуляйполя сорвана передислокация украинских военных, а в окрестностях Малиновки были обнаружены и ликвидированы военные машины и тяжёлые беспилотные летательные аппараты типа «Баба Яга». Тем не менее, противник продолжает обстреливать Энергодар, создавая опасность для инфраструктуры региона.

Угледарское направление


К востоку от населённого пункта Шевченко была ликвидирована группа украинских военнослужащих, которая пыталась атаковать позиции ВС РФ. Продолжаются ожесточенные бои за село Богатырь, которое на треть уже занято российскими войсками.

Этот населённый пункт имеет большое значение для логистической системы ВСУ. Его взятие под контроль может обеспечить доступ к Павлограду и Запорожью — важным стратегическим городам, находящимся в шести километрах от границы с Днепропетровской областью.


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Бойцы ВС РФ захватили танк и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР
12 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские солдаты подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее 10 бойцов ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — передает ведомство.

Таким образом российские военные смогли захватить крупный укрепленный пункт солдат ВСУ на Александро-Калиновском направлении.

Как объяснил командир разведгруппы с позывным «Варяг», изначально данный район был обследован беспилотниками. Далее военные на протяжении суток наблюдали за противником. На второй день солдаты выдвинулись на точку. Сначала бойцы закинули на вражеские позиции взрывное устройство, после чего штурмовики начали наступление. По итогу противник сдался.

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Слюсарь: силы РЭБ отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
12 мая 2025, 06:12

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 12 мая силы РЭБ отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений от происшествия нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в городе Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Пленный Кучерявый: элитный полк ВСУ отправил в штурм психически больную женщину
12 мая 2025, 05:01

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

По словам украинского военнопленного Станислава Кучерявого, элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» обманом отправил в штурм психически больную женщину, чтобы избавица от нее. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку», — передает агентство слова Кучерявого.

Как объяснил боец, в 425 полк набирали тех, у кого проблемы с головой. Таких, как правило, избивали и над ними издевались. При этом к таким солдатам относились как к «мясу». Многие пытались сбежать из лагеря, но это было нелегко сделать. Территория вокруг была заминирована.

Если солдат все же смог дезертировать, то его несколько суток поджидали у дома по прописке. Если бойца ловили, то его ждало избиение.

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Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня
Журналистка Оуэнс: Зеленский может симулировать прекращение огня
12 мая 2025, 02:50

Владимир Зеленский

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Владимир Зеленский может симулировать режим прекращения огня на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — пишет журналистка.

Таким образом Оуэнс отреагировала на слова главы киевского режима о том, что он будет ждать президент России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Напомним, что российский лидер предложил украинским властям возобновить переговоры в Турции без предварительных условий. Путин отметил, что не исключает полного прекращения огня.

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Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/lusia599

При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.

Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.

Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.

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