Служба по контракту 2025: В какие подразделения могут распределить на службу, какие льготы и выплаты положены в Подмосковье

Заключение контракта с Министерством обороны на службу в зоне специальной военной операции представляет собой важный шаг для многих граждан, желающих внести свой вклад в защиту страны. В материале «Радио 1» основные преимущества такого решения.
Специальности и заработная плата
Одним из ключевых плюсов службы по контракту является наличие социальных гарантий. Служащие получают стабильную заработную плату, которая обычно выше, чем у гражданских работников. Кроме того, военнослужащим гарантируется медицинское обслуживание и другие льготы, что создает определенный уровень финансовой и социальной стабильности.
Гражданам, проживающим в Московской области, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации предоставляется единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей.
Бойцы, которые участвуют в боевых действиях в районе специальной военной операции, получают денежное вознаграждение в размере от 204 000 рублей ежемесячно.
Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 000 рублей за захват или уничтожение военной техники и вооружения противника, а также за каждый пройденный километр в составе штурмовых групп.
Служба по контракту предусматривает широкий спектр направлений работы, в том числе с учетом уже имеющихся у гражданина навыков.
Список ключевых подразделений, в которые может быть распределён контрактник:
- Мотострелковые части: основная пехота, которая находится на передовой.
- Танковые войска: управление танками и участие в тактических манёврах.
- Артиллерийские расчёты: работа с огневыми системами, настройка и использование артиллерийских установок и ракетных комплексов.
- Инженерно-технические подразделения: строительство укреплений, разминирование и восстановление инфраструктуры.
- Связисты: обеспечение оперативной связи между подразделениями, что крайне важно в боевых условиях.
- Медицинские части: оказание экстренной помощи, эвакуация раненых и организация медицинского сопровождения.
- Тыловые части: обеспечение войск всем необходимым — от продуктов питания до боеприпасов и технической поддержки.
Если у человека есть особые умения (например, опыт работы с определённой техникой или медицинское образование), то шансы на то, что его отправят служить в соответствующие войска, увеличиваются.
Денежные компенсации при ранении
В случае получения ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может рассчитывать на выплату до четырёх миллионов рублей.
Сумма компенсации зависит от степени тяжести ранения. За лёгкое ранение полагается выплата от 100 тысяч рублей, за тяжёлое — до трёх миллионов. В случае ранения, которое привело к инвалидности, предусмотрена выплата в размере четырёх миллионов рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер варьируется от 82 до 327 тысяч рублей.
Льготы для участников СВО
- Доплата к пенсии, которая ежегодно индексируется и составляет примерно 4000 рублей.
- Компенсация в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, а также найма социального жилья.
- Возможность пользоваться услугами ведомственных поликлиник, к которым были прикреплены во время службы.
- Предоставление протезов, за исключением зубных, хотя в некоторых регионах они также предоставляются.
- При работе на гражданских должностях предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 35 дней без сохранения заработной платы.
- Спортивные и культурные организации, включая частные, предоставляют услуги ветеранам боевых действий без очереди.
Льготы для семей военнослужащих
- обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- внеочередное зачисление в детский сад;
- бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
- бесплатная продленка (1-6 классы);
- кружки и секции;
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
Выплаты в случае гибели служащего
В случае трагической потери военнослужащего его семье полагается единовременная компенсация в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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