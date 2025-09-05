Командование ВСУ перебросило батальон президентской бригады в Сумскую область
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение перебросить на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава президентской бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации агентства, данный батальон восстановил свою боеспособность после участия в операциях под Курском, где он понес значительные потери в результате столкновений с российскими силами. В частности, батальон был разбит в районе Гуево после неудачной контратаки 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
