Командование ВСУ перебросило батальон президентской бригады в Сумскую область

05 сентября 2025, 08:37

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение перебросить на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава президентской бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.