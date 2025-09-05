Минобороны РФ сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 92 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 15, следом идет Ростовская область с 13 сбитыми БПЛА. В Тульской области было уничтожено 12 беспилотников, а в Калужской — 11.
Также значительное количество дронов было ликвидировано над Рязанской (9), Воронежской (7) и Курской (5) областями. В Орловской области также зафиксировано 5 случаев уничтожения БПЛА. Кроме того, 2 дрона были сбиты над Липецкой и Белгородской областями, по одному — над Смоленской областью и акваториями Черного и Азовского морей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
