Минобороны РФ сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА за ночь

05 сентября 2025, 07:48

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 92 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом проинформировало Министерство обороны России.