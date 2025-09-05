Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву
Зеленский во второй раз отказался от переговоров с Путиным в Москве
Владимир Зеленский во второй раз отказался от предложения Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел телеканал France24.
Зеленский отметил, что Россия начала говорить о встрече, но пока не демонстрирует готовности к миру. Он подчеркнул, что с переговоров такого уровня обычно выходят с конкретными результатами, в идеале — с окончанием конфликта.
«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — заявил Зеленский.На том же мероприятии он анонсировал присутствие европейских армий на Украине. Гарантии безопасности, по его словам, также готовы предоставить США.
Ранее российский президент заявил, что приглашение для американского коллеги Дональда Трампа посетить Россию остается в силе, но сроки не определены.