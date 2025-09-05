Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

05 сентября 2025, 08:16

Зеленский во второй раз отказался от переговоров с Путиным в Москве

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский во второй раз отказался от предложения Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел телеканал France24.





Зеленский отметил, что Россия начала говорить о встрече, но пока не демонстрирует готовности к миру. Он подчеркнул, что с переговоров такого уровня обычно выходят с конкретными результатами, в идеале — с окончанием конфликта.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — заявил Зеленский.