Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил сделанное на Аляске фото с Путиным
Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное на Аляске. На снимке оба лидера смотрят в небо, что создает атмосферу единства и сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
В следующем посте Трамп поделился изображением группировки стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которые пролетели над президентами в момент их встречи. Подпись к фотографии от фотобанка гласит, что ударная группа «поприветствовала» Путина по прибытии на саммит.
Визит Владимира Путина на Аляску подошел к концу, когда в Москве уже царила глубокая ночь. Российский лидер направился к аэродрому, поднялся по трапу, помахал рукой провожавшим и зашел в самолет. Спустя несколько минут после этого, российский президент покинул Аляску. Вскоре после его вылета из Анкориджа в Вашингтон отправился Дональд Трамп.
