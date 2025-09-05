Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил сделанное на Аляске фото с Путиным

05 сентября 2025, 07:50

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное на Аляске. На снимке оба лидера смотрят в небо, что создает атмосферу единства и сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.