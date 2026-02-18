18 февраля 2026, 01:30

SHOT: ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Белгороду

Фото: iStock/vadimrysev

За несколько часов ВСУ дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.