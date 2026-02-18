Достижения.рф

ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Белгороду

Фото: iStock/vadimrysev

За несколько часов ВСУ дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



В небе над городом прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, обломки одной из целей рухнули на крышу жилого дома, после чего начался пожар.

В беседе с журналистами канала местные жители рассказали, что первая серия взрывов раздалась примерно за час до полуночи. Все воздушные цели, как сообщается, средства ПВО сбили на подлете к городу.

Позже ВСУ нанесли второй удар по Белгороду. После серии громких звуков и яркой вспышки в одном из районов началось задымление. Кроме того, пожар вспыхнул на территории жилого дома из-за падения осколков сбитой ракеты.

Информацию об обстреле подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Телеграм-канале он рассказал, что в результате атаки повреждения получили объекты инфраструктуры, а возгорание оперативно ликвидировали.

