ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Белгороду
За несколько часов ВСУ дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В небе над городом прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, обломки одной из целей рухнули на крышу жилого дома, после чего начался пожар.
В беседе с журналистами канала местные жители рассказали, что первая серия взрывов раздалась примерно за час до полуночи. Все воздушные цели, как сообщается, средства ПВО сбили на подлете к городу.
Позже ВСУ нанесли второй удар по Белгороду. После серии громких звуков и яркой вспышки в одном из районов началось задымление. Кроме того, пожар вспыхнул на территории жилого дома из-за падения осколков сбитой ракеты.
Информацию об обстреле подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Телеграм-канале он рассказал, что в результате атаки повреждения получили объекты инфраструктуры, а возгорание оперативно ликвидировали.
Читайте также: