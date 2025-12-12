Командование ВСУ погубило 300 бразильских наемников, пытаясь забрать у ВС РФ часть Купянска

12 декабря 2025, 16:55

SHOT: ВСУ отправили в бой под Купянск Харьковской области 300 бразильцев

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ отправили на смерть в Харьковскую область 300 наемников из Бразилии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.