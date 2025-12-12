Командование ВСУ погубило 300 бразильских наемников, пытаясь забрать у ВС РФ часть Купянска
ВСУ отправили на смерть в Харьковскую область 300 наемников из Бразилии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Латиноамериканских военных направили на купянское направление вблизи населённых пунктов Соболевка и Мировое. Иностранный легион прибыл в Купянский район с целью отбить у российской армии хотя бы часть города.
Примечательно, что атака была сорвана в самом начале. Российская авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ-500, в результате чего удалось ликвидировать до 40 наёмников сразу.
После этого ВСУ попытались провести контратаку, но ВС РФ успешно отразили эти попытки. Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию.
