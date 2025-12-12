ВС России «Кинжалами» могли поразить секретные подземные объекты ВСУ

12 декабря 2025, 16:32

Аналитик Дандыкин: РФ могла уничтожить секретные объекты ВСУ в Кременчуге

Фото: iStock/PavelRodimov

Армия России могла уничтожить секретный подземный объект ВСУ в Кременчуге Полтавской области с помощью ракет «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет aif.ru.