ВС России «Кинжалами» могли поразить секретные подземные объекты ВСУ
Армия России могла уничтожить секретный подземный объект ВСУ в Кременчуге Полтавской области с помощью ракет «Кинжал». Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет aif.ru.
По его мнению, «Кинжалы» не запускают просто так, поскольку это дорогостоящее оружие. Их используют только для целенаправленных ударов, способных пробить многометровый слой бетона, отметил эксперт.
Дандыкин добавил, что в Кременчуге могли быть построены подземные укрепленные цеха для нужд ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
