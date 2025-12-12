В Минобороны России заявили о массированном ударе по объектам ВСУ
Российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, эти удары стали ответом на нападения на гражданские объекты на территории России. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, а также портовую, аэродромную и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ.
Кроме того, уничтожены цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады военно-технического имущества и горючего, а также пункты временной дислокации военных и иностранных наёмников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: