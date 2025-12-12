В Минобороны России заявили о массированном ударе по объектам ВСУ

12 декабря 2025, 14:17

ВС РФ нанесли массированный и 5 групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю

Фото: iStock/Diy13

Российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.