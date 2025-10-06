06 октября 2025, 13:51

Фото: iStock/vadimrysev

Украинское командование в 2023 году предлагало по семь миллионов рублей за головы российских операторов БПЛА «Ланцет». Об этом рассказал военкору RT Владу Андрице боец спецназа «Ахмат» с позывным «Эксель», выполняющий боевые задачи на Сумском направлении.





По словам военного, «Ланцет» является абсолютным прорывом в области беспилотных технологий. На сегодняшний день на Сумском направлении такими БПЛА в основном наносят удары по технике противника. Большинство из них уже уничтожены.



Командир роты БПЛА «Сталин» добавил, что большую роль «Ланцеты» сыграли во время боёв в хуторе Бердин в Курской области.





«Самые крутые цели были зимой прошлого года. Это как раз противник совершил контрнаступ на хутор Бердин. Тогда отбивались "Ланцетами", сожгли несколько единиц техники», — вспомнил российский военный.