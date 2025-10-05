Российский боец вывез из-под обстрела в госпиталь более ста раненых сослуживцев
Старший сержант Павел Метельский эвакуировал с передовой и спас более ста раненых сослуживцев, вывозя их из-под вражеского обстрела. Об этом РИА Новости сообщило Минобороны Российской Федерации в воскресенье.
Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Метельский выполнял боевую задачу в районе одного из населенных пунктов во время наступательных действий. Он обеспечивал подвоз штурмовых групп и продовольствия, а также эвакуацию раненых с переднего края линии боевого соприкосновения.
Метельский множество раз находился под опасными артиллерийскими и танковыми обстрелами, также его целенаправленно атаковали БПЛА.
Однако он продолжал выполнять боевую задачу — решительные и мужественные действия бойца спасли жизни боле сотни российских военнослужащих. Метельский успешно довез их до госпиталя.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси в день выборов в органы местного самоуправления произошли беспорядки. В результате акции протеста пострадало не менее 27 человек.
Читайте также: