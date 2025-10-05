Российский боец вывез из-под обстрела в госпиталь более ста раненых сослуживцев

05 октября 2025, 00:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Старший сержант Павел Метельский эвакуировал с передовой и спас более ста раненых сослуживцев, вывозя их из-под вражеского обстрела. Об этом РИА Новости сообщило Минобороны Российской Федерации в воскресенье.