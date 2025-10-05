Кадыров рассказал о передаче трофейной американской бронемашины в зону СВО

05 октября 2025, 01:49

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о передаче в зону специальной военной операции трофейной американской бронемашины «Кугуар». Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.





Тяжелый броневик производства США ранее находился на вооружении стран НАТО и был захвачен российскими военнослужащими во время штурма украинских позиций.





«Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный «Кугуар». (...) Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — объяснил Кадыров.

«Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населенными пунктами, выбивают из них врага», — добавил Кадыров.