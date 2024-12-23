ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины

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Расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«До шахты "Покровское" осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ уже приступили к эвакуации местных жителей, а также органов администрации из близлежащих населенных пунктов, в частности из села Удачное.
Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.
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Элина Позднякова